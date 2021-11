“GF Vip” lite furiosa dopo la puntata: tra le due donne è guerra aperta

Soleil Sorge e Miriana Trevisan sono sempre di più ai ferri corti: dopo la puntata andata in onda ieri sera, le due donne si sono duramente scontrate nella casa del GF Vip

Anche Miriana Trevisan e Soleil Sorge sono sempre di più ai ferri corti, nella casa del GF Vip. Le due donne hanno discusso animatamente ieri sera, quando la puntata è giunta al termine. Per molti non sono state delle ore facili e alla fine della puntata sono scoppiate le prime tensioni tra i concorrenti, in particolar modo tra Miriana e Soleil. Le due donne sono state sotto attacco durante la puntata, la prima dalla mamma di Nicola Pisu e la seconda dalla moglie di Alex Belli. Improvvisamente, nella notte, hanno cominciato a litigare.

GF Vip, scontro acceso tra Miriana Trevisan e Soleil Sorge

Miriana ha attaccato Soleil dicendole che non le va bene il modo in cui si intromette sempre nelle questioni sue e di Nicola, e Soleil ci ha tenuto a ricordarle che lei e il ragazzo sono molto amici da quando sono entrati nella casa e che tende a preoccuparsi per lui. Soleil non ha mai nascosto di volere profondamente bene a Nicola e di essere molto premurosa con lui. In seguito Miriana, quando l’argomento si è spostato su quanto accaduto con Delia, ha deciso di informare Soleil di essere d’accordo con la moglie di Alex. Da qui è partita una polemica sui social contro Miriana, perché le parole di Delia contro Soleil (“Devi vergognarti, tu hai provocato un uomo sposato, è la donna che si dovrebbe fermare“) sono state davvero ingiuste e cattive nei confronti di tutte le donne.

Riusciranno a chiarirsi Miriana e Soleil? Le due non hanno mai avuto chissà che grandi rapporti e questa potrebbe essere un’occasione per chiuderla del tutto.