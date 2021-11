Giulia Salemi, la dedica a un anno dal giorno speciale: “Ti A…” – VIDEO

La showgirl ha voluto festeggiare l’anniversario di un giorno importante, che l’ha portata a conoscere il suo grande amore. Lo ha fatto con una dedica speciale

Giulia Salemi si trova attualmente a Roma, dove è approdata per passare del tempo con la sua famiglia e in particolare con il fidanzato Pierpaolo Pretelli. Lo ha fatto anche per sostenere quest’ultimo alla finale di Tale e Quale Show che ha visto il concorrente concludere quest’esperienza al quinto posto. La sua avventura non si è però conclusa qui, Pretelli parteciperà infatti alla puntata speciale di venerdì 19 novembre, dove i primi sette classificati si sfideranno con i migliori artisti della scorsa edizione. In studio e dietro le quinte c’era con lui proprio la fidanzata che dopo la mezzanotte ha celebrato un anniversario speciale.

LEGGI ANCHE -> “Grande Fratello Vip”, il confronto atteso e il tradimento inaspettato

Un anno dal loro incontro, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si scambiano promesse d’amore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da amore_prelemi_team❤️ (@amore_prelemi_team)

La conduttrice del “GF Vip Party” ha celebrato il suo fidanzato, dichiarandosi orgogliosa di lui e del percorso fatto all’interno del talent. Al termine della puntata, dietro le quinte, i protagonisti si sono lasciati andare a festeggiamenti e brindisi. Tante le foto e i video postati, tra questi anche un momento speciale che ha coinvolto proprio la coppia.

Giulia Salemi ha pubblicato un video che li vede scambiarsi sorrisi e tenerezze, condiviso con uno scopo ben preciso: quello di festeggiare l’anniversario di un giorno per loro molto importante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> “X Factor”, l’inaspettata reazione: giudice quasi in lacrime, cosa è accaduto sul palco

Il 6 novembre 2020 l’influencer entrava nella casa del Grande Fratello Vip, dando di fatto inizio alla conoscenza con il concorrente di Tale e Quale Show. Un’amicizia che si è trasformata in qualcosa di più. I due si sono innamorati all’interno del reality, superando la prova del nove una volta tornati alla vita reale.

Giulia e Pierpaolo sono oggi più uniti che mai e la loro relazione procede a gonfie vele. “Un anno fa entravo nella casa, nella vita di Pier e lui nella mia“, scrive. “Il passato è storia, il presente è nostro, il futuro è magia“, continua Salemi che conclude con un “Ti A.” ricordando il modo in cui si scambiarono il primo “ti amo” nascondendosi dietro l’abbreviazione della parola.

LEGGI ANCHE -> Mediaset, scoppia la polemica: programma cancellato, il pubblico insorge

Tra un bacio e l’altro nel video Giulia ricorda la ricorrenza al fidanzato che afferma: “Quante ne abbiamo passate“. “E quante ne passeremo“, dichiara la compagna. Questo, per loro, pare essere solo l’inizio.