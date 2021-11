Anna Falchi ha lasciato i fan senza fiato con una serie di scatti bollenti. La mise e la posa sono irresistibili: visione sbalorditiva.

Il tempo passa, ma la bellezza di Anna Falchi aumenta? Le ultime foto apparse sul suo feed Instagram ne sono la dimostrazione. 49 anni, il fascino dell’attrice e conduttrice di origini finlandesi è sempre più ipnotico, conquistando anno dopo anno il pubblico con la sua bellezza mozzafiato e le sue curve sbalorditive.

Trasferitasi in Italia dall’età di sei anni, il padre era un professore del Bel Paese, ha esordito nel mondo dello spettacolo con la partecipazione a Miss Italia nel 1989, edizione in cui si è classificata seconda. Da allora ha recitato in noti film e preso parte a format di successo.

I suoi occhioni verdi, la sua chioma bionda e il suo fisico pazzesco, hanno fatto sì che sia considerata una delle sex symbol per antonomasia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Disinibita” Laura Cremaschi, posizione sensuale: la FOTO lascia senza fiato

Anna Falchi, la mise bollente fa viaggiare l’immaginazione

Per vedere la mise di Anna Falchi, vai su Successivo