“Sexy e disinibita” Laura Cremaschi, posizione obliqua e piena di curve: la FOTO lascia senza fiato 

Laura Cremaschi, bellissima nel suo outfit total brown che lascia scoperta alcune parti del corpo, un vedo e non vedo che stuzzica la fantasia del web.

La bellissima showgirl e modella Laura Cremaschi diventata famosa grazie alla sua partecipazione in “Avanti un altro”, è seguitissima sui social: i followers – oltre un milione – amano perdersi nelle sue curve sinuose. In estate tantissime le foto che l’hanno vista come protagonista assoluta: bikini mozzafiato ed un corpo che sprigiona sensualità da tutti i pori.

Le foto in modalità fitness con tanto di leggings e top non sono da meno: le forme emergono in tutta la naturalezza lasciando il web senza parole. Ogni scatto che Laura propone diventa sempre fonte di meraviglia: un mix di pulsioni hot a cui i fans non riescono ancora ad abituarsi. L’effetto incanto è sempre dietro l’angolo.

Laura Cremaschi, ogni lato bollente ha la sua giusta angolazione

“Tieni alti i talloni, la testa e gli standard… 😈” scrive Laura Cremaschi sotto al suo ultimo post che già – com’era prevedibile – ha fatto il giro del web. I fans ancora una volta mostrano tutta la loro attenzione verso la bella modella lasciando commenti che attengono non solo al suo aspetto accattivante ma anche alla sua personalità; la Cremaschi infatti nel corso del tempo è riuscita a farsi apprezzare anche per il suo modo di essere.

Le dichiarazioni d’amore sono tantissime, Laura sfoggia un outfit autunnale reso piccante da alcuni dettagli: un completo di tre pezzi composto da pantalone, top e maxi cardigan che lei lascia cadere sulla spalle mostrando così il suo addome d’acciaio, un seno generoso e poi il fondoschiena che fuoriesce in tutta la sua perfezione. Semplicemente stupenda, non c’è altro da aggiungere…la foto si commenta da sola.

Gli scatti della modella vanno visti, contemplati e ammirati…e magari usarli come stimolo per migliorarsi e prendersi cura di sé stesse adottando uno stile di vita sano. Ma mai tentare di imitare, ognuno ha la propria bellezza e in quanto tale va preservata