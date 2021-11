Lazio-Salernitana le pagelle e il tabellino della partita andata in scena allo stadio Olimpico di Roma.

La Lazio, dopo la faticosissima partita di Marsiglia di Europa League finita per 2 a 2 contro la squadra di Sampaoli, torna in campo in campionato per ospitare la Salernitana. I granata, la scorsa settimana, hanno giocato una partita fantastica contro il Napoli nel derby ma non sono riusciti a raccogliere nemmeno un punto. La lotta salvezza è più aperta che mai, ma la squadra campana deve iniziare a fare punti.

La Lazio passa in vantaggio con Ciro Immobile e raddoppia dopo qualche minuto con l’esterno Pedro. Il secondo tempo inizia con un brivido per la squadra di Maurizio Sarri: Djuric colpisce la traversa.

LAZIO – Reina 6, Hysaj 6.5, Luiz Felipe 6, Acerbi 6.5, Marusic 6; Milinkovic-Savic 6.5, Cataldi 6, Luis Alberto 6; Pedro 7, Immobile 7, Felipe Anderson 6.5

SALERNITANA – Belec 5.5, Zortea 6, Strandberg 5.5, Gyomber 5.5, Ranieri 6; Schiavone 6, Di Tacchio 5.5, Obi 5.5; Ribery 5.5; Bonazzoli 6, Simy 5.5.

Dopo la sosta per le Nazionali, la Lazio di Maurizio Sarri affronterà la Juventus all’Olimpico in un match fondamentale per il campionato di entrambe le squadre. La Salernitana, invece, ospiterà all’Arechi la Sampdoria in un match importantissimo: urge un cambiamento di rotta per la squadra di Colantuono.