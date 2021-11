Le Donatella non smettono di stupire i milioni di follower, ogni volta è un emozione nuova, ogni volta si vola.

Simpatiche, estrose, divertenti, esplosive, Le Donatella non danno scampo ai milioni di fan che le seguono con interesse e piacevole sorpresa. Ogni giorno è diverso, ogni giorno regala emozioni, con le due sorelle gemelle non ci si annoia mai.

Il duo canoro piace davvero a tutti, la loro genuinità scardina gli stereotipi di vip e perfezione, le due influencer si mostrano per quelle che sono, forti, deboli, tristi, felici. Nulla è lasciato al caso, ogni messaggio di positività è proiettato al divertimento ma anche all’accettazione di se stessi.

“La perfezione non esiste, ma si vive benissimo lo stesso. Non fatevi ingannare dai filtri, dalla postura che migliora il difettuccio, amatevi sempre senza aver paura di mostrare il vostro corpo. Vi amiamo donne.” scrivevano ieri come didascalia di uno scatto postato su Instagram.

Le Donatella lasciano il web senza parole, sotto la giacca vola il reggiseno…che meraviglia

Questa sera andrà in onda “All Together Now”, il fortunato programma di Canale 5 condotto magistralmente da Michelle Hunziker, degli aspiranti cantanti dovranno esibirsi di fronte ad un muro di 100 giurati ( artisti e vip) capitanati dal rapper italiano J-Ax, se il muro si alza il concorrente totalizza un determinato punteggio.

Le sfide sono sempre molto accese, come sempre fanno parte del team anche Le Donatella che danno una ventata d’aria fresca al programma già di per se leggero ed amato da tutti.

Poco fa le due gemelle hanno postato degli scatti, sono vestite come sempre in egual modo, l’unica cosa che cambia è il colore. Il completo di raso si divide tra il fuxia acceso ed il verde smeraldo. Sono bellissime come sempre.

Un particolare non è sfuggito ai fan, Le Donatella sotto la giacca sono nude, il reggiseno non c’è e questo è stato molto apprezzato dai milioni di fan che come sempre le elogiano per i fisici perfetti e sinuosi.

Siamo abituati a vedere Le Donatella sempre molto spinte, di certo la vista non sconvolge nessuno ma sicuramente il particolare è molto apprezzato da tutti.