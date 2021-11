Martina Stella è al settimo cielo, finalmente il momento è arrivato. Milioni di auguri per la bella attrice.

La bellissima e molto amata Martina Stella ha il cuore pieno di gioia, i fan sono felicissimi per lei che sta vivendo questo momento con molta serenità. L’attrice ha mosso i primi passi nel mondo cinematografico quando era poco più che 18enne, il film che l’ha resa celebre è stato L’ultimo Bacio, regia di Gabriele Muccino. Insieme a Stefano Accorsi ha fatto sognare ma anche arrabbiare (Martina era l’amante di Accorsi) milioni di italiani.

Prima i conoscere il suo attuale marito, Andrea Manfredonia, l’attrice era fidanzata con con l’hairstylist Gabriele Gregorini, conosciuto sul set di Tutti pazzi per amore. Tra un acconciatura e l’altra i due si sono innamorati ed è nata Ginevra.

I due si sono lasciati a seguito di alcune incomprensioni soprattutto caratteriali. Dopo Gabriele, l’attrice ha trovato la sua stabilità in Andrea, suo marito dal 2016.

Martina Stella è diventata madre per la seconda volta, che gioia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Stella (@therealmartinastella)

Ieri è nato Leonardo, il figlio di Martina Stella ed Andrea Manfredonia, l’attrice lo ha annunciato sul suo profilo Instagram scrivendo: “LEONARDO. 5/11/2021 ore 9.18 – I nostri cuori sono pieni di gioia”.

Tutti i fan dell’attrice, che in follower su Instagram ammontano a 528 mila, non aspettavano altro. Per nove lunghi mesi Martina ha aggiornato costantemente tutti sull’evoluzione della sua gravidanza, gli auguri arrivano da tutta Italia.

I fan non stanno più nella pelle, a congratularsi con l’attrice per il lieto evento anche tantissimi suoi colleghi del mondo dello spettacolo. “E’ sempre bello dare la vita”, scrive una fan emozionata, “Sei una madre straordinaria” risponde qualche altro.

Una gioia immensa per tutta Italia, non solo per l’attrice e suo marito. La persona più felice del mondo, in questo momento, è la piccola Ginevra, prontissima ad essere un amorevole sorella maggiore.

Per Martina comincia un nuovo percorso di vita, fatto di scoperte, di gioie e dolori. Come sempre sarà all’altezza della situazione, donna speciale, moglie amorevole e madre premurosa.