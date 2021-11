Una reazione che nessuno poteva aspettarsi quella della conduttrice di Michelle Hunziker in diretta sui social. Il video non lascia scampo.

Ufficialmente “occhi a cielo” e vibrante “disappunto” per la spassosa conduttrice di origini svizzere, classe 1977, Michelle Hunziker. Mentre il recente gossip fra Eros Ramazzotti e Monica Bellucci continua a prendere inevitabilmente piede fra le menti più curiose, l’ex protagonista di “Striscia La Notizia” ed attuale guida dell’appuntamento serale con “All Together Now” non sembra per nessuna ragione volersi interessare al passato, piuttosto voler sorprendere con un “geniale” asso nella manica.

Michelle, già attiva come modella, si affaccia sul piccolo schermo in rete Mediaset ricoprendo il ruolo di concorrente per la trasmissione di “Buona Domenica“, ed in virtù di un già promettente esordio in quel già così lontano 1995, si preparerà a divenire molto presto, com’è fra l’altro è tutt’ora, una versatile perla nel mondo dello spettacolo. La conduttrice, oltre alla tv, ha anche ricoperto alcuni ruoli per il cinema, come ad esempio nella pellicola di “The Protagonists” diretta dal regista di “Chiamami Col Tuo Nome”, Luca Guadagnino.

Michelle Hunziker la reazione diventa virale “nessuno poteva aspettarselo” il VIDEO è esilarante

“Volevo darvi il buongiorno con uno dì quei reel super stilosi ma” qualcosa deve essere andato storto, e Michelle non perderà altro tempo per sottolineare il “disastro” venutosi a creare nel migliore dei modi. “Come sempre“, infatti ammetterà successivamente la conduttrice “a me non vengono poi così bene…” Ma si può esserne davvero sicuri?

“Il montaggio è molto carino e funziona“, un occhio particolarmente critico fra i commenti al contenuto social della conduttrice renderà onore al suo impegno, e soprattutto alla sua dote comico-registica che si dimostra essere, specie in questo caso, come secondo altri “un passo avanti con i tempi“.

“Wunderschön! Ma come si fa a non amarla?” Ebbene sembrerebbe impossibile riuscire davvero a resistere alla dolcissima “sfacciataggine” di Michelle. La quale, ad inizio clip, si mostra sorpresa del cambio di outfit imposto dal suo alter ego, per poi reagire con un più che motivato “Ahiai… Che aggressività!“. Creando così, infine e senza preavviso, una preziosa parodia dei “must” di un’intera epoca.