Le pagelle e il tabellino di Milan-Inter gara utile per la dodicesima giornata di campionato, appena terminata.

Posticipo di lusso a San Siro con il derby Milan – Inter.

La gara entra subito nel vivo all’8′ con un calcio di rigore concesso ai neroazzurri.

Kessié recupera un ottimo pallone al limite dell’area ma subisce la pressione di Calhanoglu che va in anticipo, Doveri non ha dubbi e fischia il fallo del centrocampista ivoriano.

E’ lo stesso fantasista turco a trasformare il rigore e portare in vantaggio i suoi.

Al 17′ arriva il pareggio del Milan: calcio di punizione battuto da Tonali, Tomori svetta di testa in contrasto con De Vrij, il quale tocca per ultimo e beffa Handanovic. E’ autogol.

Al 25′ l’Inter ha la possibilità di tornare in vantaggio grazie a un altro calcio di rigore concesso per un fallo, questa volta, di Ballo-Tourè che stende Darmian appena entrato in area di rigore.

Stavolta si presenta sul dischetto Lautaro Martinez che incrocia col destro ma Tatarusanu intuisce la traiettoria e con una grande parata respinge, salvando i suoi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Spezia-Torino le pagelle e il tabellino della partita

Milan-Inter: le pagelle e il tabellino

MILAN – INTER 1-1

Marcatori: Calhanoglu (rig) 11′, Aut. De Vrij 17′

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré (46′ Kalulu); Tonali, Kessié; Brahim Diaz (58′ Saelemaekers), Krunic (84′ Bakayoko), Leao (58′ Rebic); Ibrahimovic. All. Pioli. A disp. Mirante, Conti, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Bennacer, Bakayoko, Saelemaekers, Giroud, Maldini, Pellegri, Rebic

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (84′ Di Marco); Darmian (76′ Dumfries), Barella (68′ Vidal), Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko (76′ Correa), Lautaro Martinez (84′ Sanchez). All. Inzaghi. A disp. Radu; Ranocchia; Di Marco; Kolarov; Dumfries; D’Ambrosio; Gagliardini; Sensi; Vecino; Vidal; Correa; Sanchez

ARBITRO: Doveri di Roma 1

AMMONITI: Ballo Touré (M)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Juventus-Fiorentina le pagelle e il tabellino della partita

Nella prossima gara il Milan affronterà la Fiorentina in trasferta, sabato 20 novembre alle 20:45. L’Inter, invece, big match in casa contro il Napoli, domenica 21 novembre alle 18:00.