Paola Iezzi è unica, i suoi scatti smuovono gli animi famelici dei suoi fan. La domenica si fa di fuoco con la bella cantante.

Paola Iezzi ha sempre un asso nella manica, la bella cantante riesce sempre a creare scompiglio sul web, soprattutto con video e foto che la ritraggono in momenti più disparati della sua vita.

La sua carriera è impressa nella storia della musica, esordisce con la sorella Chiara con il duo canoro Paola&Chiara negli anni ’90/2000, il brano che le ha rese celebri è Vamos a Bailar (Esta Vida Nueva), un ritmo pop-dance che ha fatto ballare diverse generazioni in discoteca.

Nel 2013 il duo si scioglie per vicissitudini di vita diverse e Paola decide di continuare da sola, riuscendo a mantenere la notorietà e a conquistare altro pubblico. Oggi è inarrestabile, i suoi concerti e le sue esibizioni segnano sempre il tutto esaurito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Le Donatella, sotto la giacca il nulla. Le FOTO non danno scampo, si vede troppo: “Finalmente sono fuori”

Il ricordo del passato evoca dolci ricordi, i fan sono sbalorditi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Iezzi (@paolaiezzireal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Eva Henger, il panorama è stupendo ma il “lato B” ancor di più. Le FOTO fanno sognare, posizioni mai viste prima

Una foto scattata diversi anni fa, quando si usavano ancora le macchine fotografiche e non gli smartphone evoca dolci ricordi in milioni di persone. L’immagine risale alla fine degli anni ’90 o i primi anni del 2000, Paola è in tour con la sorella Chiara, il look per l’esibizione era la moda del tempo.

Indossa una canottiera blu, il reggiseno di pizzo nero che si intravede, lo smalto nero, l’ eyeliner marcato ed il cappello Stetson, tutto è magia, tutto fa parte di un periodo indimenticabile per le sorelle ma anche per molti italiani.

“Cowboy Take Me Away – Cowboy portami via” è la didascalia dello scatto che lascia senza parole i follower di Paola che su Instagram sono 88,2 mila. La cantante è assorta nei suoi pensieri e distrattamente beve un succo, la cannuccia sporca di rossetto rosso, le labbra leggermente schiuse, colpiscono ed affondano i fan.

I commenti non si contano, “Deliziosa donna” scrive qualcuno, “Ti porto via io” risponde qualche altro, ed una pioggia di cuoricini scalpitanti si fanno strada tra la varietà del web.

Paola dopo anni riesce a tenere testa a molte sue rivali, sfodera le sue armi migliori e si bea della notorietà ottenuta con sacrifici e volontà.