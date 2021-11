Pomeriggio 5. Barbara D’Urso snobba il collega: motivo giustificato. C’è chi approfitta della situazione

Pomeriggio 5. La presentatrice Barbara D’Urso ha dovuto fare slalom tra due segmenti importanti all’interno del suo programma. Difficoltà esternate in diretta

Tempi difficili per una delle prime donne delle reti Mediaset. La presentatrice Barbara D’Urso ha avuto un inizio stagione di certo non facile, condita da qualche rospo da mandare giù, accettando situazioni spiacevoli, elegantemente senza darlo troppo a vedere.

Se fino all’anno scorso, infatti, era al timone di ben tre trasmissioni (“Live Non è la D’Urso”, “Domenica Live” e “Pomeriggio 5”) adesso trova ridimensionata la sua presenza sul piccolo schermo e stravolto il suo format pomeridiano su Canale 5, con un taglio più giornalistico e meno “leggero”, che va a scontrarsi con il suo diretto competitor, “La vita in diretta”, che risulta vincitore in termini di ascolti.

Barbara D’Urso: delicata situazione da sciogliere in diretta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

La conduttrice partenopea ha avuto una bella gatta da pelare, incalzata da due segmenti importanti a cui dare il giusto rilievo all’interno di “Pomeriggio 5”.

Le reti Mediaset, infatti, hanno trasmesso in diretta da New York le immagini del funerale di Rossano Rubicondi, showman, attore, ex concorrente de “L’Isola dei famosi” ed ex marito di Ivana Trump, deceduto precocemente pochi giorni fa negli Stati Uniti.

Barbara D’Urso, visibilmente commossa, si è trovata ad affrontare una sovrapposizione di orari poiché, solitamente, il venerdì pomeriggio è dedicato al collegamento con la casa del “Grande Fratello Vip” con gli ultimi aggiornamenti sul reality.

“Io vi devo dire la verità, sono un pochino in difficoltà” – ha ammesso la presentatrice – “Se dovesse uscire il feretro di Rubicondi sarebbe un po’ complicato andare avanti…“. Come prevedibile, il segmento dedicato al “Grande Fratello Vip” è durato pochi secondi, giusto il tempo di un saluto veloce ad Ainett Stephens.

C’è chi, sicuramente, avrà tratto un vantaggio da questa situazione. Barbara D’Urso probabilmente avrebbe affrontato l’argomento della battutaccia infelice pronunciata dal concorrente Alex Belli ai danni di Manuel Bortuzzo. Non c’è stato il tempo. Dovremo attendere per scoprire se la produzione interverrà con una squalifica.