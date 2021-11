La bellissima fashion blogger italiana ha postato di nuovo: questa volta si tratta di una foto, che sta facendo morire tutti di infarto.

La bella influencer ha reso felici i suoi followers di Instagram con il suo ultimo post: l’immagine, scattata a Milano, è tra le sue foto migliori!

Silvia viene immortalata in piedi, mentre si appoggia alla parete con una mano, incrocia le gambe, fissa l’obbiettivo della fotocamera, socchiude la bocca e assume un’espressione piuttosto seria e provocante: che spettacolo!

Nella didascalia del post, la favolosa modella ha scritto: “What’s wrong with being confident?” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Cosa c’è di sbagliato nell’essere sicuri di sé?”).

Siete pronti a vedere la foto più popolare del momento? Si ricorda che l’immagine è vietata ai deboli di cuore…

Silvia D’Avenia, focus sul lato A: due bombe in esplosione… si salvi chi può! – FOTO

Il look della talentuosa insegnante di danza è curato nei minimi dettagli: i capelli sono sciolti, il make-up verte sulle tonalità del marrone, gli accessori sono tutti abbinati e l’outfit è sbalorditivo.

Silvia, infatti, indossa un paio di pantaloni neri in ecopelle, che presentano due piccole aperture sui fianchi, ed una magliettina bianca a maniche lunghe, che presenta un’ampia scollatura che termina con un gancetto davanti al décolleté: nulla è lasciato all’immaginazione!

Il post ha avuto un boom di mi piace e commenti, tutti più che positivi.

Ecco alcuni esempi di messaggi lasciati dagli utenti sotto al post: “Quella catena che tiene i due lembi di stoffa la toglierei”; “Silvia sei semplicemente uno splendore”; “Che bei meloni che hai“; oppure “Letteralmente da perdere la testa!”.