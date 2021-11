“Uomini e Donne”, il cavaliere supplica Maria: “Tagliate la scena”. Immagini troppo forti

“Uomini e Donne”, il noto cavaliere supplica Maria De Filippi di tagliare la scena: le immagini sono troppo forti

In queste ultime settimane, a “Uomini e Donne” i riflettori sono puntati sulla coppia formata da Diego e Ida, che stanno attraversando un momento di crisi. I due, che nel corso di una recente registrazione avevano deciso di abbandonare lo studio insieme, in seguito sono ritornati sulle rispettive posizioni.

La dama, che si era trattenuta in puntata per chiarire una precedente discussione con Tina Cipollari, era stata fortemente criticata da Diego, che in quella circostanza si era sentito messo da parte. I malumori sono emersi anche nel corso dell’ultima registrazione, durante la quale sarebbe accaduto qualcosa di davvero sconvolgente.

“Uomini e Donne”, il cavaliere supplica Maria: “Tagliate la scena”

La scelta di Ida e Diego non si è svolta come il cavaliere avrebbe sperato. Dopo aver ballato sotto una pioggia di petali rossi, i due erano pronti ad abbandonare lo studio insieme, quando la Platano ha deciso di trattenersi in puntata per chiarire una discussione precedentemente avuta con Tina Cipollari. Il cavaliere, che si è sentito messo da parte, ha deciso di sedersi nuovamente nel parterre e di non lasciare la trasmissione con lei.

Il pubblico, che con ogni probabilità assisterà al siparietto attraverso l’appuntamento di domani, è impaziente di conoscere gli sviluppi di questo rapporto. La registrazione dello scorso 5 novembre, a tal proposito, non lascia ben sperare. Dopo essersi seduti al centro, i due hanno lamentato le reciproche mancanze, fino a quando la Platano ha annunciato di voler abbandonare il programma da sola.

Diego, che non sembrava intenzionato a seguirla, è stato aspramente criticato dai presenti, compresa Tina. Il cavaliere, attaccato da ogni fronte, è poi scoppiato in lacrime fino a supplicare Maria De Filippi di tagliare la scena. Secondo il romano, le immagini della discussione – in cui è stato tirato in ballo anche il figlio di Ida – erano troppo forti per poter essere mostrate.

Stando a quel che è trapelato grazie alle anticipazioni, Diego avrebbe poi seguito Ida fuori dallo studio, determinato a non perderla. Per conoscere gli sviluppi della loro storia, basterà rimanere sintonizzati su Canale Cinque.