Francesca Barra non trattiene la commozione dopo aver annunciato in diretta a “Verissimo” la notizia tanto attesa. Ed è subito “pelle d’oca”.

Ospite a “Verissimo” nel salottino di Silvia Toffanin ieri pomeriggio sabato 7 novembre, la conduttrice, giornalista e scrittrice classe 1978, Francesca Barra, porterà a compimento l’intervista più esaustiva ed intima mai rilasciata fino ad oggi. Il bagaglio di lacrime, sul finale, coinvolgerà anche la stessa conduttrice.

Emozioni a non finire per la giornalista in studio, che in dolce attesa vorrà fare il punto della sua situazione attuale, svelando per la prima volta ai telespettatori quali sono stati per lei in questi mesi i momenti più delicati, gioiosi ma anche difficili da affrontare in gravidanza. In seguito ad un’affettuosa dedica trasmessa sul grande schermo della trasmissione dalla Toffanin, riguardante gli attimi salienti della sua carriera, nonché quelli vissuti dal 2017 al fianco del suo grande amore, l’attore Claudio Santamaria, Francesca rivelerà infine il sesso del bambino.

“Verissimo” Francesca Barra lacrime in studio dopo l’annuncio attesissimo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

“Mi è venuta la pelle d’oca” ammetterà anche la Toffanin mostrandosi sorridente e totalmente in preda all’emozione di rimando alle dichiarazioni condivise da Francesca. “Posso dirlo?” aveva chiesto pochi istanti prima la giornalista osservando quasi in maniera ipnotica la diffusione di cuori dal celeste al rosa sullo schermo.

“E’ femmina“, ha poi festosamente esclamato, accompagnata da un “Evviva” della padrona di casa. E’ dunque ufficiale Francesca e Claudio, dopo un periodo di lei di forzato ed assoluto riposo, aspettano una bambina. A seguire non mancherà anche qualche prima indiscrezione sul nome.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

“L’ho già scelto” ha voluto concludere la vincitrice di “Celebrity Hunted”, lasciando lo studio ed i suoi fan non senza qualche potenziale indizio a tal proposito. Pare che le intenzioni di Francesca siano già proiettate infatti su di un nome fuori dal comune, legato all’antichità, e che lei stessa vorrà definire: “mitologico“.