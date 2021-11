Da oggi questo “non è più un sogno” e Valentina Ferragni, bianca come la neve, lascerà i suoi fan a bocca aperta: ora è pronta a “sbocciare” e come mai prima d’ora.

Una sorpresa senza possibilità di paragoni con il suo già glorioso passato raggiungerà stamani i fan di tutto il mondo dell’influencer e fashion blogger classe 1992, Valentina Ferragni. Ciò che è successo potrebbe descriversi come “un sogno che si realizza” oppure come “una visione simile al paradiso“, ma stando ai fatti la maggior parte di coloro che hanno potuto assistere allo spettacolo sembrerebbero essere d’accordo con la diretta interessata.

Visto, soprattutto, la loro entusiasta reazione espressa di rimando all’invito sotteso della nata sotto il segno del Capricorno: “andiamo a sbocciare in Francia!“.

“Che vista” Valentina Ferragni bianca come la neve sboccia come in un sogno – FOTO

