“Amici 21” scontro in studio: volano parole forti tra i due insegnanti

Rudy Zerbi e Anna Pettinelli sono sempre di più ai ferri corti nella scola di Amici 21: il motivo è sempre lo stesso e si tratta di LDA, figlio di Gigi D’Alessio

Rudy Zerbi e Anna Pettinelli non riescono proprio a trovare un punto di incontro in questa edizione di Amici 21: il motivo più imponente dei loro scontri è soltanto uno, ovvero LDA. Stiamo parlando di Luca D’Alessio, il giovane figlio di Gigi D’Alessio che è entrato nella scuola per provare a seguire le orme di suo padre. Se Rudy ha creduto fin da subito in lui, Anna non è dello stesso avviso e crede fermamente che il ragazzo sia la brutta copia del suo papà.

Amici 21, ennesimo scontro fra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Proprio per questo motivo ha deciso di metterlo in sfida, sfida che Luca ha affrontato nella puntata che è andata in onda oggi su Canale Cinque. Era molto preoccupato per l’esito ma alla fine è andata bene: ha vinto lui e si è ripreso il suo posto nella scuola. Rudy, che aveva sentito Anna definire Luca “banalotto, senza personalità, scarso nei testi e neomelodico con una spruzzata di moderno“, l’ha presa in giro dopo la vittoria di LDA. A questo punto, Anna non è riuscita a frenarsi dall’esprimere il suo pensiero: “Rudy, ti sei rammollito. Gli scorsi anni eri il primo ad incoraggiare i tuoi allievi, ora non riesci più ad esprimere neanche una critica costruttiva. Nonostante tutto, gli altri anni riuscivano più o meno ad essere d’accordo“.

Luca d’altra parte, con molta educazione, ha risposto all’insegnante di essere comunque felice di come sta proseguendo il suo percorso e del responso che sta avendo da parte del pubblico.