Anna Tatangelo ti inchioda allo schermo. Glutei di marmo: di profilo e poi da dietro sono il regalo bollente della serata

È tornata più bella e sensuale che mai. Anna Tatangelo in questi giorni raddoppia in tv. Per lei non solo l’appuntamento del sabato pomeriggio con “Scene da un matrimonio” ma anche quello della domenica sera con “All Together Night”.

Ed è qui che lei sgancia tutto il suo innato sex-appeal. Look da palpitazioni, idee e commenti precisi verso i concorrenti e quel rapporto di amicizia e complicità con gli altri giurati.

Lo scorso anno Lady Tata era in versione bionda, da lì era iniziato il suo cambiamento dopo la fine della storia con Gigi D’Alessio e oggi, di nuovo mora, è più felice e soddisfatta che mai.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Sei il sole dopo tanta pioggia”, Federica Masolin stende: lo stacco di coscia è pazzesco, la mini è una bomba – FOTO

Anna Tatangelo, inquadrature pericolose: il lato B fa esplodere il cuore

PER VEDERE IL VIDEO DI ANNA TATANGELO VAI SU SUCCESSIVO