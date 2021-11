Antonella Mosetti, la showgirl romana propone alcuni scatti che meglio raccontano – con spiccata sensualità – il weekend.

Antonella Mosetti, la splendida showgirl come sempre non trascura il suo pubblico. Super appassionata di social, regina di TikTok, la bella romana ama condividere ogni momento con i suoi fans e questi non esitano a rispondere con commenti pieni di eros.

Tanta la passione che emerge dalle foto – o video – di Antonella; che sia in tenuta da notte, casalinga, fitness o da sera la Mosetti è sempre una bomba di sensualità e questo a qualcuno potrebbe dare fastidio. La stupenda fisicità di Antonella ottenuta grazie ai suoi intensi allenamenti, la rendono tra le più desiderate. E nel tempo diventa sempre più intrigante, sensuale. L’ultima foto è un colpo al cuore.

Antonella Mosetti, gambe accavallate e quello sguardo che ti penetra l’anima

