“Sexy”, Belen Rodriguez nuda sotto la doccia mostra le sue grazie. Un particolare però non sfugge ai fan, assurdo – FOTO

La showgirl ha postato uno scatto di qualche mese fa prima che nascesse la sua piccola Luna Marì, nuda mentre fa la doccia è apoteosi pura.

Sono ormai quasi 4 mesi che è nata la sua secondogenita Luna Marì, frutto dell’amore con il fotografo Antonino Spinalbese con cui fa coppia fissa da poco più di un anno. Un amore vero e sincero che ha portato presto alla nascita della piccola, sorellina di Santiago di 8 anni, invece figlio di Stefano Di Martino con cui la showgirl ha avuto una lunga e travagliata relazione ormai conclusa.

Belen Rodriguez ha riottenuto senza fatica la sua forma fisica perfetta prima della gravidanza, ma il ricordo di quei momenti è ancora vivo nel suo cuore visto che ieri sera ha pubblicato una foto di lei in dolce attesa sotto la doccia. Un particolare però non è andato giù ai fan che l’hanno additata in modo spietato. Vediamola.

Belen Rodriguez è una vera bomba atomica: fisico statuario come madre natura l’ha fatta

“Y después llegaste tu 💚” ovvero “E poi sei arrivata tu”. Il messaggio è il più dolce e si riferisce alla piccola Luna nata il 12 luglio scorso.

La foto nel post è del compagno Antonino che l’ha immortalata con le mani sul pancione e completamente nuda sotto la doccia, coperta nelle parti intime solo dal tubo metallico da cui fuoriesce l’acqua.

Corpo perfetto e sinuoso nonostante la pancia rigogliosa ed il seno turgido segno della nascita che si stava avvicinando. Carnagione abbronzata che ben si evidenziava sullo sfondo del bagno livellato con piastrelle bianche e grigie che però, viste bene, hanno fatto infuriare i fan.

Notando infatti il muro intorno ai capelli della neo mamma, ci si accorge che le piastrelle sono allunate e piatte rispetto il resto della superficie, segno evidente che lì è stato fatto un ritocco per allungare la sua folta chioma e anche il suo busto già esile.

“Sexy✨😛”, “E dopo questa ciaone proprio 😍”, “Ma non ho mai visto dei sassi a onda così…”, “C’è un po’ di Belén in questo Photoshop!”, “C’avete preso la mano ad allungare i capelli, vero?!”, “Il muro è giusto un attimo ritoccato…ma il muro ovviamente”. 252mila like ma stavolta poco veritieri visti i commenti al vetriolo.