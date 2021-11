“Bellezza più erotismo” Benedetta Mazza, tutti gli occhi su di lei: la FOTO scatena un tripudio di emozioni

Benedetta Mazza, la conduttrice immortalata durante un momento di relax: bellissima da togliere il fiato.

Quando tempo fa la bellissima Benedetta Mazza, conduttrice TV nonché tra le protagoniste più amate di QVC, ha postato questa foto in total black, il web si è scatenato. Commenti di ogni genere volti ad apprezzarne la presenza fisica. Se una fan ha pensato bene di chiederle la dieta, altri invece hanno fatto una somma di quelle che sono le caratteristiche fisiche della giovane: “Classe+bellezza+discrezione+erotismo= @benedettamazza ❤️”.

Ogni foto che viene postata sul suo profilo Instagram diventa fonte d’ispirazione, promotrice di una bellezza spesso naturale e senza make up. La Mazza conquista sempre, come il suo ultimo scatto squisitamente autunnale.

Benedetta Mazza, una bellezza che toglie il fiato: sguardo determinato verso l’orizzonte, la Benny ti conquista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Mazza 🌈 (@benedettamazza)

“Adoro i colori dell’ autunno!! Nelle giornate di 🌞 non perdo l’ occasione per farmi una passeggiata. Quindi metto le mie sneakers di #keysshoes e non mi perdo nemmeno un minuto di questo spettacolo 🧡 🍂 💕🦋 🍁” l’ultimo post di Benedetta Mazza è perfettamente autunnale. Saranno i colori che la circondano, un bellissimo e suggestivo panorama, un parco nel cuore di Milano o ancora la sua incredibile bellezza che diviene la protagonista assoluta degli scatti…tutti elementi che tolgono il fiato.

Certamente la sua mise, comoda e stilosa, aiuta a far respirare quasi quest’aria stagionale. Un insieme di colori, tonalità sull’azzurro e rosa che si adattano perfettamente anche alle scarpe indossate. Anche in questa occasione non mancano certamente i complimenti dei fans, “Sei meravigliosa Benny, buona giornata”…qualcuno carinamente la chiama “Splendida creatura”.

Anche stavolta la Benny ha fatto centro. Ricchissime le storie, tra iniziative solidali a cui prende parte – “Acquaesaponeforcharity” – all’appuntamento tra poche ore su QVC Italia per una puntata in diretta. Tanta strada e gavetta ha fatto la bellissima conduttrice e quindi non le si può che augurare di poter fare sempre tutto quello che desidera.