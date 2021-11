Uno scatto esplosivo e senza precedenti potrebbe inaugurare la nuova stagione canora di Giusy Ferreri, la nuova posa nel frattempo farà innamorare.

Con quel timbro graffiato impossibile da non riconoscere la cantante d’origini palermitane, Giusy Ferreri, starebbe per far riemergere dinanzi al suo pubblico le escursioni di in una nuova avventura canora. In mordente attesa di quello che sembra sarà molto presto il suo nuovo singolo, l’interprete di “Non Ti Scordar Di Me” nell’indimenticabile duetto con Tiziano Ferro delle sue creazioni più recenti come “Momenti Perfetti” e l’estiva ballata nel deserto di “Shimmy Shimmy“, è pronta a sorprendere ancora.

“Fai innamorare” scriveranno perciò i suoi fan di seguito al suo ultimo scatto rivelatore condiviso soltanto pochi istanti fa sul suo profilo Instagram.

“Una bomba… Tirala fuori!” Giusy Ferreri stupenda in posa, si sdraia e fa innamorare – FOTO

