Claudia Ruggeri fa impazzire la sua platea di seguaci pubblicando su Instagram ancora una foto in costume: lo spettacolo è infuocato.

Tutti aspettano con trepidazione l’inizio di ‘Avanti un altro’, programma targato Mediaset con Paolo Bonolis nei panni di presentatore. Nella trasmissione, ci sono dei format molto simpatici e ci sono soprattutto showgirl di assoluta bellezza come Laura Cremaschi, Sara Croce e Claudia Ruggeri. Quest’ultima è anche la cognata di Bonolis ed è attivissima sui social network.

Claudia posta su Instagram con grande frequenza e fa impazzire tutti con scatti esagerati in cui mostra le sue curve favolose. Questa sera, la 38enne ha pubblicato una foto che sta facendo stropicciare gli occhi a tutti. La nativa di Roma è in acqua e il costume sta per cedere.

Claudia Ruggeri favolosa in acqua: costume super sexy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “La regina della TV” Monica Bertini, il vestito si scopre nei punti giusti: la scollatura è un qualcosa di illegale – FOTO

Per Claudia Ruggeri è ancora estate: la Miss di ‘Avanti un altro’ ha regalato un fantastico scatto alla sua platea in cui è comodamente rilassata in acqua. L’effetto bianco e nero rende l’immagine ancora più spettacolare, mentre l’obiettivo della camera ha catturato proprio l’istante in cui la showgirl fa volare degli schizzi di acqua. Il costume prova a contenere qualcosa, ma sta per cedere. Lo stacco di coscia è impetuoso.

Immancabile la massima di vita riportata in didascalia. “Sogna desidera ciò che ti fa stare bene”, si legge. Gli utenti stanno commentando con grande velocità, riempiendo lo spazio a loro dedicato con apprezzamenti di ogni tipo. “Quanto sei bona”: un utente con un linguaggio un po’ colorito ha cercato di sintetizzare lo scatto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Da incanto ed estasi”: Anna Falchi, spacco inguinale e gambe accavallate. Panorama a luci rossi, fan senza fiato – FOTO

Claudia, nella giornata di ieri, aveva bloccato il web con uno scatto da paura in cui indossava soltanto un intimo da brividi.