L’atletica campionessa Rosella Fiamingo sfodera tutta la sua bellezza con uno scatto sorprendente da ogni punto di vista.

L’atletica schermitrice di origini catanesi classe 1991, Rosella Fiamingo, ha dato ancora una volta, oggi 8 novembre, il meglio di sé. Stavolta in attesa delle feste natalizie sarà lei a illustrare al suo pubblico la sorpresa “più bella”.

Grande punto di riferimento per gli sportivi appassionati della spada, “Rossellina” è stata acclamata per i traguardi raggiunti dapprima alle Olimpiadi di Rio de Janeiro svoltesi nel 2016, per continuare a dimostrare, con la vittoria di un bronzo, la sua scaltrezza e preparazione nella disciplina nei più recenti Giochi Olimpici di Tokyo.

“Le condividerai, vero?” Rosella Fiamingo accattivante le mostra: la bellezza in una FOTO

“Il regalo perfetto per me” descrive in tal modo il complemento oggetto dell’ultima istantanea, condivisa sul suo profilo Instagram in questa mattina di novembre, la carismatica schermitrice dagli occhi cerulei. “Cibo e sorprese”, per la nata sotto il segno del Cancro, ne diverranno successivamente il suo ingrediente segreto. L’obiettivo di tale rivelazione rappresenterebbe per Rossella l’unico modo adatto “per vivere ogni giorno fino a Natale in un modo speciale!“

Già più volte calatasi nel ruolo di partnership ed amorevole sponsor per Foodspring Italia, considerato come il “miglior cibo per il fitness”, Rosella è felice di di rivelare ai suoi follower tutti i dettagli dei prodotti per la nuova collezione dedicata alle venture festività.

Per concludere in altrettanta bellezza, come in quest’ultimo suo scatto, indossando al contempo un comodo outfit e sfoggiando un make-up totalmente nude, Rossella risponderà con fare ammiccante anche al quesito espresso da una sua amica e collega. “Sorprese che condividerai con tanto affetto con le tue compagne, vero?” Si presume che sarà davvero così.