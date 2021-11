Anna Falchi non perde occasione di stupire i fan con delle foto strepitose, c’è una passione a cui non può rinunciare: ecco di cosa stiamo parlando

Da tutti conosciuta per la sua bellezza fuori dal comune, nel corso degli anni ha conquistato il pubblico italiano grazie alla sua classe, eleganza e talento che la rendono unica.

Stiamo parlando di Anna Falchi, attrice e conduttrice televisiva attualmente impegnata con il programma “I fatti vostri” insieme al suo collega Salvo Sottile.

Anna Falchi, sensuale e senza veli solo per… – FOTO

Seguita da più di cinquecentomila follower, Anna Falchi non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate. E’ risaputo che la conduttrice è la tifosa per eccellenza della Lazio e per ogni vittoria non rinuncia a sfoggiare scatti bollenti.

L’ultimo post ne è una prova, infatti, la Falchi ha pubblicato una foto dove si lascia andare ad una posa accattivante e non solo: quasi senza veli, indossa un body intimo di pizzo coperto con il suo lato A in primo piano e la sciarpa della Lazio che la copre a malapena.

“Miss..sono dimenticata di omaggiare la mia squadra del cuore, la mia Lazio che mi dà spesso tante soddisfazioni! Miss..svelo solo per Lei!”.

Lo scatto è diventato virale e i fan non hanno fatto altro che commentare, lasciando like e messaggi come: “Sempre bellissima, adesso chiamo Sarri che le deve vincere tutte”, poi ancora “Nuoci gravemente alla salute”, qualcun altro aggiunge: “Sempre più divina e affascinante”.

Tra la Lazio, lavoro e famiglia, Anna Falchi riesce sempre a conciliare i suoi impegni senza tralasciare nulla. Il pubblico la ammira e attualmente la segue molto di più, vista la conduzione di “I fatti vostri”. A quanto pare, però, Giancarlo Magalli non riesce proprio a farsela piacere. E voi cosa ne pensate?