Elisa Isoardi, il segreto svelato ai fan in un primo piano mozzafiato – FOTO

Elisa Isoardi rivela una parte di sé poco nota al pubblico, il segreto raccontato ai fan in uno scatto suggestivo e affascinante

Presenza fissa sul piccolo schermo negli ultimi anni, Elisa Isoardi di recente ha dato una ‘svolta’ alla sua vita.

L’ex modella, a lungo presentatrice di successo – la ricordiamo soprattutto per la ‘Prova del Cuoco’ – per l’attuale stagione televisiva non ha trovato un programma adatto a lei. Uno scenario cui, comunque, si è prestata di buon grado.

Le ultime apparizioni in tv risalgono all’Isola dei Famosi, con una uscita di scena che aveva anche fatto molto preoccupare i suoi fan per le sue condizioni di salute (fu colpita ad un occhio da un tizzone ardente). Elisa si è perfettamente ripresa, ma ora si dedica principalmente alla sua vita privata e alle sue passioni.

In particolare, sui social, ha dato libero sfogo al suo amore per la cucina e ha iniziato a condividere post e video su ricette culinarie locali e non solo. Quest’oggi, nelle sue stories su Instagram, trova posto però anche un ‘segreto’ che finora non aveva mai svelato.

Elisa Isoardi, uno scatto che apre sul cassetto dei ricordi: bella come non mai

