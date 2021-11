“Sul tetto più alto come le vere dive”, Elodie: slip neri e trasparenze offrono scenari onirici – FOTO

Elodie ha superato se stessa negli ultimi scatti condivisi sui social, la regina del pop italiano batte tutte le altre cantanti

La cantante di “Vertigine” non si ferma più. Un’artista poliedrica in grado di passare dalla musica al ballo ai set cinematografici. Il suo singolo è da due settimane il più trasmesso delle radio e a colpire non è solo la sua opera ma anche la sua bellezza.

Elodie è capace di stravolgere gli animi dei fan a colpi di foto e video sensuali che ne mettono in risalto il travolgente fascino da diva senza prendersi mai troppo sul serio. Ha confessato infatti durante un’intervista che il suo segreto per essere felice è non aspettarsi mai nulla.

Elodie stuzzica i fan con una serie di foto da capogiro

