Emma Marrone e l’ammissione lanciata sui social. Quello che ha fatto è evidente a tutti: la cantante esce allo scoperto

Emma Marrone è per gli esperti di moda e di glamour uno dei punti di riferimento di questa stagione. Le sue scelte di stile piacciono e fanno tendenza. La cantante salentina, del resto, non ha mai badato alla moda ma molto spesso l’ha influenzata come sta facendo negli ultimi giorni.

Lo smalto nero ai piedi, l’abito sempre black di Gucci indossato per la prima puntata di “X- Factor”, il talent di Sky per il quale è l’unica giudice donna, e poi c’è la giacca di Luis Guitton che ne delinea benissimo la sua personalità: un mix di grinta e sensualità che non hanno paragoni.

Emma Marrone, la serata finisce male: la FOTO

