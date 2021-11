“Sei un fallito, teatrino finito”. Panico al “GF Vip”, urla inaspettate nella casa

Questa sera i ragazzi del GF Vip si stavano rilassando dopo gli ultimi, difficili giorni, quando all’improvviso delle urla hanno distrutto la quiete apparente che si respirava

Sono stati dei giorni davvero difficili per gli inquilini della casa del GF Vip: in particolar modo per Alex Belli e Soleil Sorge. I due ragazzi, che si erano avvicinati moltissimo nell’ultimo periodo, sono stati accusati di mancare di rispetto alla moglie di Alex, che è entrata nella casa per affrontare Alex e Soleil e accusarli di averla ferita con il loro comportamento. Le dinamiche dei due confronti, però, hanno portato tantissime persone – sia dentro che fuori la casa – a pensare che i due sposi stiano soltanto fingendo.

GF Vip, arrivano delle urla nella casa: panico tra i concorrenti

I ragazzi oggi erano in giardino a prendere un po’ d’aria, quando all’improvviso hanno sentito delle urla provenire fuori dalla casa. “Soleil vai avanti così. Alex sei un fallito, sei un cornuto, il teatrino è finito“. Le parole udite hanno confuso gli inquilini della casa riguardo a due questioni in particolare. In primo luogo, i concorrenti non sanno cosa pensare riguardo al fatto che, in tutta questa storia, potrebbe essere Alex quello ad aver ricevuto le corna. Cosa intendeva dire la donna fuori dalla casa? In secondo luogo, i ragazzi hanno riflettuto molto anche sull’accusa fatta ad Alex di aver messo su un teatrino. Il confronto tra Alex e Delia ha messo in dubbio la sincerità di Alex nella casa: perfino Soleil, che è molto legata all’attore, sta cominciando ad avere dei dubbi.

Adesso i ragazzi si stanno interrogando su quale sia la cosa migliore da fare: informare Alex di quanto sentito oppure fare finta che non sia successo nulla?