“Sei il sole dopo tanta pioggia”, Federica Masolin stende: lo stacco di coscia è pazzesco, la mini è una bomba – FOTO

La giornalista sportiva senza troppi preamboli ha pubblicato uno scatto di lei con una mini gonna da far girare la testa a chiunque!

I microfoni della F1 su Sky Sport sono tutti per lei. Federica Masolin anche ieri è tornata in tv accanto al collega di studio Davide Valsecchi per commentare la gara del Gran Premio de Mexico 2021.

Una domenica spensierata ancora una volta animata dalla sua profonda bellezza e la sua innata capacità di raccontare la competizione con garbo e quel pizzico di ironia anche ci sta sempre e fa divertire i telespettatori a casa.

Se vi siete persi il suo look scelto per la puntata di ieri ve lo commentiamo noi, una “dea in terra”, come qualcuno l’ha definita.

Federica Masoli gioca pesante, le gambe più belle della tv

Classe 1985 ma gli occhi di una ragazzina, Federica ieri sembrava una collegiale appena uscita da scuola con la sua gonna cortissima nera, gialla e rossa super sfrangiata con lembi di simil pelle sul cinturone.

Maglia a lupetto aderentissima al seno e décolleté molto alte a stiletto per mettere ancora maggiormente in risalto le sue gambe chilometriche e le cosce affusolate e muscolose.

Ha steso ancora una volta il pubblico a casa che le ha lasciato decine e decine di messaggi davvero carini e commoventi: “Fede, sei bella come una giornata di sole dopo tanta pioggia, sei bella come quel sorriso che diventa speciale per chi lo riceve. Ma bella da ogni punto di vista, tanto. Dios te bendiga muchacha ❤️”.

Non solo questo commento così estasiato: “Vorrei sapere chi è il fortunatissimo!”, “Fede sempre in testa al mondiale ❤️”, “Semplicemente DIVINA😍”, “D’una bellezza infinita e disarmante 👏”, “Tutti in piedi per Federica Masolin 👏”.