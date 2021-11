“GF Vip” crollo di Lulu nella casa più spiata: il motivo spiazza tutti

Lulu sta vivendo un momento davvero molto difficile nella casa del GF Vip: negli ultimi giorni la Principessa ha notato qualcosa che la sta facendo stare molto male

Lulu ha avuto un nuovo crollo oggi, nella casa del GF Vip. Il motivo? Be’, non può che essere Manuel, che è diventato un po’ il centro della sua avventura da quando è entrata nel programma. La ragazza si è presa una sbandata gigantesca per il nuotatore ma lui, nonostante le voglia bene, non è al suo stesso livello. Infatti, dopo un paio di settimane dall’inizio della loro frequentazione, lui le disse di volerla chiudere. Per poi tornare sui suoi passi una decina di giorni fa, quando è scattata ancora la passione tra di loro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Royal Family, grande preoccupazione per il Principe Carlo: quella minaccia lo fa tremare

GF Vip, Lulu ha un crollo nel pomeriggio: il motivo è Manuel Bortuzzo

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a G r a n d e F r a t e l l o ( @ g r a n d e. f r a t e l l o t v )

Questa volta sembrava davvero quella giusta, ma il loro ritorno di fiamma sta rischiando già di spegnersi perché Manuel, negli ultimi giorni, ha ricominciato ad allontanarsi dalla principessa. Lei ha cercato di ignorare questa situazione, ma oggi non ha potuto fare a meno di aprire gli occhi davanti alla realtà e lasciarsi andare ad un crollo inaspettato. Alcune ragazze della casa, tra cui sua sorella Clarissa, hanno cercato di consolarla e di ricordarle che Manuel sta vivendo in un contesto davvero molto particolare e che ha bisogno dei suoi momenti e dei suoi spazi. Lulu inizia ad essere consapevole di questo, ma comincia anche a rivivere le stesse sensazioni dei giorni in cui Manuel ha deciso di chiudere la loro relazione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Uomini e Donne”, il cavaliere supplica Maria: “Tagliate la scena”. Immagini troppo forti

Dunque, sta per giungere a capolinea ancora una volta la loro frequentazione? Forse è arrivato il momento di parlare chiaramente e di dirsi cos’è che vogliono.