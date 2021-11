“GF Vip”, Sophie confessa ciò che ha visto: “Adesso verrà squalificato”

Sophie Codegoni, durante la giornata, ha confessato ai suoi compagni d’avventura qualcosa che ha visto qualche notte fa: “Adesso lo squalificheranno”

Sophie Codegoni è una delle protagoniste di questa edizione del GF Vip. Reduce da Uomini e Donne, sta guadagnando sempre più consensi all’interno della casa più spiata d’Italia. Sta facendo percorso molto importante, soprattutto perché non si tira mai indietro quando si tratta di prendere una posizione. E, nonostante il suo rapporto con Alex Belli, Sophie ha deciso di confessare ai suoi compagni di avventura qualcosa che ha visto venerdì notte, subito dopo la puntata che è andata in onda su Canale Cinque.

GF Vip, Sophie Codegoni non ha dubbi: “Alex Belli verrà squalificato”

Dopo la puntata di venerdì, infatti, Alex si è diretto verso la porta rossa e ha provato ad uscire dalla casa. Ha aperto la prima porta e, arrivato alla seconda, è stato fermato da Soleil Sorge che gli ha chiesto di pensarci a mente fredda e di non prendere decisioni così all’improvviso di cui avrebbe potuto pentirsi. Non voleva che Alex uscisse solo per aver vissuto una puntata difficile e per il confronto avuto con sua moglie Delia Duran, che in lacrime gli ha detto di sentirsi molto ferita per il suo comportamento all’interno della casa. Durante la chiacchierata con Soleil, però, Alex ha aperto la porta e poi l’ha richiusa subito, ma resta quello che ha fatto e Sophie lo ha visto. “Alex verrà squalificato, non c’è dubbio, ha aperto la seconda porta e c’è scritto sul contratto che se lo fai vieni cacciato“.

Dunque, Alex oramai è condannato? Per scoprirlo non ci resta da fare altro che attendere la puntata che andrà in onda domani sera su Canale Cinque alle 21:45.