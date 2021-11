“Finalmente”, Giulia De Lellis svela l’annuncio più bello: grande occasione per lei, in intimo e lingerie è una bomba di eros – VIDEO

L’influencer ha rivelato il nuovo progetto nato dalla collaborazione con un noto brand italiano, la sua collezione personale è uno schianto.

Su Instagram vanta 5 milioni di followers che crescono a vista d’occhio ogni giorno. Giulia De Lellis dopo il suo debutto a “Uomini e Donne” e la sua relazione con Andrea Diamante, ha fatto il salto di qualità che sperava ed oggi è una delle influencer più amate.

Attivissima sui social non solo è testimonial per vari brand di abbigliamento e alta moda, ma è anche una grande imprenditrice di sé stessa tanto che ieri ha dato l’annuncio a cui molti speravano da mesi. Sapete di che si tratta? Vediamo il video in cui dà il lieto annuncio.

Giulia De Lellis supersonica, in intimo è afrodisiaca

