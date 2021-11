Lo zampino di Chiara Ferragni, un polemico body ed un risultato favoloso si uniscono per scompigliare la vita social di Giulia De Lellis. Chi ne uscirà viva?

Lo stile e la simpatia della venticinquenne di origini laziali, Giulia De Lellis, avevano già conquistato il mondo dei social quando approdò nel 2016 sul piccolo schermo in qualità di corteggiatrice per la trasmissione Mediaset di “Uomini e Donne“. Presto, dopo essersi rivelata come un’ottima presenza in televisione, la nota influencer continuerà in tal modo la sua avventura da opinionista, accettando gli inviti nel frattempo a partecipare anche ad altri reality.

Concorrente nella seconda edizione del “Grande Fratello Vip” nel corso del quale ha lasciato che il pubblico della penisola potesse conoscerla più approfonditamente, Giulia ha poi ha esordito ufficialmente in questo 2021, dopo la prima esperienza con “Giortì”, in tv nei panni di conduttrice per “Love Island” e successivamente in “Love Island Reunion” trasmesso in onda sempre su Discovery +.

Leggi anche —>>> “Esce il meglio” Sonia Bruganelli lo spacco è da fuochi d’artificio, una bomba in FOTO

“Non copiare” Giulia De Lellis lato A mai così in vista è favoloso, Chiara Ferragni insegna? – FOTO

PER VEDERE IL “LATO A FAVOLOSO” DI GIULIA DE LELLIS, VAI SU SUCCESSIVO.