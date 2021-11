Nell’ultima puntata di Amici la ballerina Giulia Stabile ha voluto dedicare la sua esibizione a una persona speciale: la dolce dedica tramite i social

La vincitrice della ventesima edizione di Amici, e oggi ballerina professionista del programma, continua a emozionare il pubblico e i suoi numerosissimi fan. Più di un milione e mezzo di followers su Instagram che continua a seguirla nei progetti lavorativi e ad apprezzare i messaggi di forza e speranza che non ha mai smesso di diffondere. Giulia Stabile, 19 anni, resta una protagonista del talent di Maria De Filippi. Ogni settimana ha infatti modo di esibirsi sul palcoscenico, dimostrando le coreografie che dovranno successivamente eseguire gli allievi della scuola. Lo ha fatto anche nel corso dell’ultima puntata, dedicando la coreografia a una persona speciale.

“Questa persona sa”, la dedica di Giulia Stabile e le dolci parole

Nel corso della messa in onda dell’ultima puntata di Amici, Giulia Stabile ha avuto nuovamente la possibilità di esibirsi. La ballerina professionista ha dimostrato una coreografia dell’insegnante Veronica Peparini, costruita sulle note del brano di Alessandra Amoroso “Il nostro tempo“.

La giovane ha voluto postare il video della sua performance sul suo profilo Instagram, rivelando alcuni aspetti inediti riguardo al suo modo di affrontare la danza. “Quando ascolto le parole di una canzone mi vengono in mente immagini che mi portano a sentire emozioni ancora più forti” -scrive- “e insieme alla coreografia inizio a vivere un viaggio“.

Un viaggio intimo e del tutto personale che l’ha portata, durante il ballo, a fissare in mente un’immagine ben precisa. “Quando Ale (Amoroso) l’ha cantata aveva in mente la sua dolce nipotina” -racconta- “io avevo in mente un’altra persona“.

Una dedica speciale che tuttavia rimarrà misteriosa. Giulia non ha voluto infatti rivelare il nome della persona in questione che tuttavia, stando alle sue parole, sembra essere a conoscenza di questo omaggio. “Questa persona sa e spero che le abbia fatto piacere“, dichiara in conclusione.

Non sono mancati i numerosi complimenti e gli elogi alla sua bravura. Tra questi anche quello di Giordana Angi, cantautrice e autrice del brano. “Sei il sole“, ha commentato l’artista unendosi al flusso di parole ricche di stima e ammirazione rivolte alla giovane ballerina.