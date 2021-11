L’opinionista sui social ha pubblicato uno scatto di lei al termine della trasmissione di Rete 4, in totale black manda in manicomio.

Il suo cv recita “attrice, conduttrice ed ex modella”. Ha iniziato a lavorare giovanissima come fotomodella, poi nel 1992 ha partecipato a “Miss estate Festivalbar” su Italia 1.

Hoara Borselli, ex compagna di Walter Zenga, oggi è opinionista in trasmissioni Mediaset come “Pomeriggio 5” e “Controcorrente” dove rivolge sempre il suo punto di vista preciso e attento alle maggiori vicende di cronaca nazionale.

Ieri è stata presente in seconda serata proprio nello show di Rete 4 per discutere del caso di Ciro Grillo e molte altre inchieste portate avanti dagli inviati esterni del programma. Il messaggio che ha lanciato poco dopo la messa in onda sul suo canale Instagram ha messo un po’ di fermento tra i fan, leggiamolo.

Hoara Borselli accende il dibattito su un tema molto forte: “Evitiamo di farci trattare come tali…”

A “Controcorrente” ieri sera Hoara ha alzato al voce su un tema a lei molto caro, ovvero la responsabilità delle donne di tenere testa a vicende legate a stupro e violenze fisiche e psicologiche. Per lei non sono esseri inferiori ma consapevoli di farsi valere e non accettare senza ribattere sentenze poco conformi alla gravità di quanto accaduto.

“Ripensavo al dibattito affrontato questa sera a Controcorrente. Chiariamo sul caso Ciro Grillo: avere senso di responsabilità non vuol dire andarsela a cercare. Perché uno stupro, se accertato, va sempre condannato e non trova mai giustificazioni”.

Poi prosegue nel post social: “Avere però coscienza e responsabilità. Da sempre dalla parte delle donne, per questo mi batto affinché non si sia considerate sempre povere vittime, ma individui in grado di ragionare, intelligenti, lontane dal mee too che ci vorrebbe dementi in grado di non decidere. Siamo coraggiose, non perdiamo le nostre battaglie. Non siamo panda in via di estinzione, evitiamo di farci trattare come tali”.

La foto scelta per descrivere il suo pensiero la racconta seduta a casa dopo la puntata, occhi stanchi ma stupendi, mano tra i capelli biondi che rifrangono ancora di più per via del total black scelto per la serata.

I fan le hanno risposto in coro: “Bellissima e brava a differenza delle donne ipocrite femministe moderne e politicamente corrette ❤️”, “Stasera hai fatto fatica a tener testa…ma ci hai provato”, “Ti ammiro tanto per il coraggio che porti in tv ogni volta”.