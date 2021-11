Katia Ricciarelli e Soleil Stasi distruggono l’inquilina nella casa: “In lacrime e sconvolta”

Miriana Trevisan, a pochi minuti dalla diretta, si lascia andare un pianto inconsolabile: le parole delle sue coinquiline l’hanno profondamente ferita

Attimi di profonda tensione, quelli che i concorrenti del “Grande Fratello Vip” stanno vivendo in queste ultime ore. Miriana Trevisan, ex moglie del cantante Pago, si è recentemente sfogata dopo essere stata pesantemente attaccata da Katia Ricciarelli e Soleil Stasi. La showgirl, i cui comportamenti non sono affatto andati giù alle compagne, è finita nel mirino per via del suo atteggiamento ambiguo nei confronti di Nicola Pisu. Arrabbiata e delusa dai rimproveri di Soleil e Katia, la Trevisan è scoppiata in lacrime davanti alle telecamere: gli appellativi rivolti alle coinquiline non sono stati affatto lusinghieri.

Miriana Trevisan, le parole di Katia Ricciarelli e Soleil Stasi scatenano una sconvolgente reazione

Miriana Trevisan non ha retto l’accumularsi delle tensioni ed è scoppiata a piangere di fronte ai suoi compagni. La showgirl, che nelle ultime settimane si è allontanata da Nicola Pisu, è stata fortemente criticata da Soleil Stasi e Katia Ricciarelli, che le avrebbero detto come comportarsi nei confronti del giovane. Secondo le due donne, la Trevisan sarebbe fin troppo ambigua con il figlio di Patrizia Mirigliani, che si è invece dichiarato innamorato di lei.

“Ha 50 anni, non farla giocare con i tuoi sentimenti“: questo l’avvertimento che Soleil avrebbe lanciato a Pisu, il quale, secondo la modella, sarebbe troppo preso dalla showgirl per analizzare la situazione con oggettività. Miriana, dal canto suo, si è sentita profondamente offesa dalle considerazioni delle due compagne, al punto da scoppiare a piangere poche ore prima della diretta.

“Sono state veramente crudeli! Pensano di farci educazione civica e poi sono le prime a sbagliare” – questa la dura replica della Trevisan, che non riesce più a tollerare l’ingerenza di Katia e Soleil nelle sue questioni private – “Mi stanno massacrando“.

Alfonso Signorini, indubbiamente, avrà modo di chiarire con le tre donne in merito alle ragioni di questo astio. Considerate le circostanze, da quale parte sceglierà di schierarsi Nicola Pisu?