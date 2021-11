“Yo la tengo como todas”, Laura Pausini: il retroscena sull’incidente “hot” che sconvolse tutti – VIDEO

Laura Pausini, il retroscena sull’incidente “hot” che sconvolse il mondo intero: la cantante ha confessato tutto a distanza di anni

Tutti ricordano il celebre concerto che Laura Pausini tenne in Perù nel lontano 2014. All’epoca, la cantante più apprezzata d’Italia si rese protagonista di un incidente “hot” che lasciò gli spettatori di stucco. Laura, che è solita concludere i propri concerti in vestaglia, si accorse troppo tardi di uno strappo al vestito, che lascio pressoché scoperte le sue parti intime.

L’artista, visibilmente imbarazzata, tentò di cavarsela con una frase che, nel giro di pochi giorni, divenne virale sul web: “Yo la tengo como todas“. A distanza di anni, Laura è tornata a parlare dell’increscioso incidente verificatosi a Lima: il retroscena che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Laura Pausini: il retroscena sull’incidente “hot” che sconvolse tutti – VIDEO

Quanto accaduto durante il concerto a Lima ebbe delle inaspettate ripercussioni nella vita di Laura Pausini. La cantante, in una recente intervista, ha ammesso di aver subito un vero e proprio trauma, a causa delle speculazioni che proliferarono a seguito dell’incidente “hot”, specie da parte dei media italiani. “La gente sa che finisco tutti i miei concerti con una vestaglia. In Italia è arrivata la notizia che fossi senza mutande“: queste le parole dell’artista di Solarolo.

In realtà, come confessato dalla Pausini, le cose andarono in maniera molto diversa rispetto a quanto diffuso dai giornali: “Indossavo dei collant color carne, e il fatto che scrivessero che ero nuda mi procurò un forte imbarazzo“. La cantante, che ha rivelato di essere una persona piuttosto timida, rimase profondamente ferita dal trattamento che, all’epoca, le venne riservato proprio dal suo paese. “In Italia diventò la notizia dell’anno“: questa la drammatica constatazione dell’artista.

A distanza di anni, fortunatamente, l’incidente verificatosi a Lima sembra soltanto un brutto ricordo per la cantante. Vincitrice di un Golden Globe e nominata ai Premi Oscar per il singolo “Io sì“, la Pausini rimane uno dei talenti più apprezzati all’interno del panorama musicale internazionale.