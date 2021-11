I Maneskin e il traguardo epocale: la FOTO che ha fatto il giro del mondo

I Maneskin sono una delle band più famose del mondo in questo momento: dopo la loro vittoria a Sanremo, i quattro ragazzi non si sono più fermati

Da quando i Maneskin hanno vinto il Festival di Sanremo lo scorso inverno, è stato tutto in discesa per loro. I quattro ragazzi, arrivati da X Factor e con una gavetta cominciata per le strade di Roma, hanno conquistato l’opinione pubblica – e anche un po’ divisa – con le loro esibizioni al Festival della canzone italiana 2021. Contro ogni aspettativa sono riusciti a trionfare, partendo per l’Eurovision dove hanno regalato al nostro Paese una vittoria che non arrivava da tantissimi anni. Nel giro di pochi mesi, la loro vita è cambiata per sempre.

I Maneskin aprono il concerto dei Rolling Stones: la foto con Mick Jagger

I Maneskin, qualche giorno fa, hanno annunciato di aver raggiunto un traguardo incredibile: Mick Jagger li ha voluti fortemente ad aprire un suo concerto in America. Sono in pochi a poter vantare di una cosa del genere e noi italiani dobbiamo esserne assolutamente orgogliosi. I quattro ragazzi si sono presentati sul palco con delle tutine luccicanti, poi hanno cominciato a suonare e a cantare e il pubblico si è lasciato trascinare dalla loro energia. Mick Jegger li ha ringraziati in prima persona per l’esibizione che hanno portato sul suo palco e, alla fine del concerto, si sono scattati una foto tutti e cinque insieme, che poi il gruppo ha pubblicato su Instagram. “Il ricordo migliore di tutti i tempi“.

Lo scatto ha raggiunto in pochissimi minuti milioni di likes e altrettanti commenti di apprezzamento: i Maneskin possono essere orgogliosi della strada che stanno facendo ad una cosi giovane età.