Melissa Satta lancia nuovi scatti su Instagram ed in un attimo i fan impazziscono. Così bella e sensuale da non resistere

Come di consueto, ogni domenica sera, Melissa Satta ci regala i suoi scatti che mostrano nella perfezione l’outfit scelto per la puntata di “Sky Calcio Club”, il programma che conduce insieme a Fabio Caressa.

Melissa è una donna che cura molto l’estetica, lo vediamo continuamente ma lo ha ammesso in prima persona: “Io lavoro con il mio aspetto fisico e mi piace essere pettinata, truccata, alla moda. La bellezza, insomma, fa parte della mia vita. È quasi invasiva. In questo lavoro aiuta, ma non basta, bisogna dimostrare tanto. A volte quando una è bella si parte prevenuti, bisogna abbattere questi luoghi comuni”, ha raccontato in una recente intervista l’ex velina.

Melissa Satta quasi “Iena”: bellezza da fuoriclasse

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

E proprio perché come ha detto direttamente lei le piace curare ogni minimo particolare del suo aspetto, Melissa Satta non lascia mai nulla al caso nei suoi look. Quello di ieri sera è in versione un po’ “Iena” e le dona benissimo. Ha scelto un look da mascolino per esaltare la sua bellezza ed il suo fisico l’ex velina e c’è riuscita alla grande.

Tailleur giacca e pantaloni neri, camicia bianca, cravatta nera e corpetto-gilet anch’esso nero. Mani in tasca, sguardo deciso e c’è da perdere il respiro. Poi sai gira di schiena l’ex velina e “lancia” i lunghi capelli, più chiari del solito verso le punte, al vento. Solo così Melissa Satta blocca il web ed in un attimo i follower impazziscono.

Così bella e sensuale da non riuscire a resistere. Oltre 20 mila like e una cascata infinita di commenti. Si tratta solo ed esclusivamente di complimenti, di ogni genere. Ogni suo follower ha belle parole per l’ex moglie di Kevin-Prince Boateng.

Tra i tanti commenti spicca un “Sei perfetta” come anche un “E niente, meravigliosa in qualsiasi veste 😍😍😍”.