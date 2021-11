Miriana Trevisan ha trascorso giorni speciali all’interno della casa del “Grande fratello vip”, con lui è tutto più bello

Il “Grande fratello vip” continua a regalare grandi emozioni e colpi di scena al pubblico che segue il reality. Alcuni concorrenti sono più attivi di altri e si stanno facendo conoscere dai telespettatori.

Tra questi c’è Miriana Trevisan, la showgirl di “Non è la Rai” che sta facendo parlare molto di sé soprattutto per la relazione in corso con Nicola Pisu, un altro gieffino.

Miriana Trevisan, in rosso per un’occasione speciale – FOTO

Il 7 novembre 2021 Miriana Trevisan ha festeggiato il suo compleanno all’interno della casa con i suoi compagni che le hanno organizzato una serata speciale. Da quanto si nota dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, il colore dell’evento era rosso.

Tutti, infatti, hanno indossato abiti di quel colore e la festeggiata ha sfoggiato un completo accattivante e seducente: gonna e top rossi, in risalto le sue forme prorompenti.

“Un compleanno speciale per la nostra Miriana, circondata dal suo colore preferito, il rosso. Non sono mancate: risate, balli e giochi…Grazie, a tutti coloro che hanno rivolto un pensiero a lei, in questa giornata”. C’è scritto sotto al post dove i fan hanno potuto notare anche una foto insieme al suo presunto fidanzato Nicola.

Sembra che la relazione tra i due stia continuando, la Trevisan si è lasciata andare a carezze e baci. “La donna più bella del pianeta”, qualcuno ha scritto sotto al post e poi ancora “Mitica”.

Il gioco per Miriana Trevisan continua e sono in tanti a puntare sulla finale per lei, è ancora presto per dirlo ma ci sono buone probabilità. Il suo modo di fare e la sua dolcezza hanno conquistato non solo Nicola Pisu, ma anche molti telespettatori che la supportano, sostengono e ammirano.