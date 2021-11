Un uomo di 46 anni ha perso la vita in un incidente tra un’auto e lo scooter sul quale viaggiava lungo la strada provinciale tra Palma Campania e San Paolo Bel Sito (Napoli).

Un uomo di 46 anni è morto nella serata di ieri in un terribile incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega Palma Campania e San Paolo Bel Sito (Napoli). L’uomo, un addetto alle consegne, viaggiava a bordo di uno scooter che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata con un’auto. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al 46enne, deceduto sul colpo. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri.

Tragedia nella serata di ieri, domenica 7 novembre, lungo la strada provinciale che collega Palma Campania e San Paolo Bel Sito, comuni entrambi in provincia di Napoli.

Secondo quanto ricostruito al momento, come riportano alcune fonti locali tra cui la redazione de Il Fatto Vesuviano, uno scooter, condotto da Giovanni Allocca, addetto alle consegne di 46 anni e residente a San Paolo Bel Sito, si sarebbe scontrato con una vettura, per cause ancora da determinare, nella zona a Cappella degli Spiriti.

Dopo l’impatto, sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, ma per Allocca era ormai troppo tardi. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 46enne, morto sul colpo per le gravi lesioni riportate.

Intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Nola che hanno provveduto ai rilievi di legge utili a ricostruire la dinamica dello scontro costato la vita all’addetto alle consegne. Al vaglio dei militari dell’Arma anche eventuali responsabilità.

La morte del 46enne ha sconvolto l’intera comunità locale. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social per la famiglia nelle ultime ore da parte di amici e conoscenti che hanno voluto ricordare Allocca.