William e Kate sono stati scelti per rappresentare la Corona a un importante evento. La novità ha riempito il cuore dei sudditi.

Popolarità alle stelle per William e Kate Middleton, sempre più amati dagli inglesi e non solo.

Con i loro modi di fare regali, ma al contempo alla mano, la coppia ha fatto breccia nel cuore di tutti, a tal punto da far ingelosire il Principe Carlo. A fianco di quest’ultimo e di Camilla di recente hanno sfilato sul Red Carpet londinese della presentazione ufficiale della nuova pellicola di James Bond, catalizzando i riflettori di tutto il globo.

Per i duchi di Cambridge arriva un nuovo tappetto rosso a seguito di un importante impegno assegnatoli direttamente da Sua Maestà.

La Regina Elisabetta è infatti patrona del “Royal Variety Performance”: si tratta di uno spettacolo che si tiene ogni anno con una serata di beneficenza nei confronti di un ente che supporta gli artisti in condizioni di difficoltà, il Royal Variety Charity.

Per questa edizione, prevista il 18 novembre, ha scelto il nipote e la sua amata per rappresentare la famiglia reale alla manifestazione.

William e Kate: ambasciatori della Corona all’evento più importante

Come ogni anno torna il “Royal Variety Performance”. Dopo lo stop imposto dalla pandemia nel 2020, lo scorso anno l’importante evento si era svolto senza pubblico con la partecipazione della Royal Family grazie a un videomessaggio del Principe Carlo.

Il 18 novembre la manifestazione va in scena in presenza vedendo la partecipazione di star e dei reali: per rappresentare la Corona in questa edizione la Regina ha scelto William e la sua Kate. Un grande ritorno per la coppia che aveva presenziato all’evento nel 2014, 2017 e 2019 lasciando il posto nel 2018 a Harry e Meghan Markle.

Per questo 2021, anno in cui si celebrano 100 anni della presenza del patrocinio della Corona, gli ambasciatori della Monarchia saranno Will e la consorte, in futuro possibili re e regina del Regno Unito.

Continua così l’ascesa della coppia sempre più in vista, anche grazie all’uscita di Harry e Meghan dalla famiglia reale, mossa che avrebbe rafforzato il suo ruolo. Al confine tra figure di rappresentanza e star, il duo è sempre più amato in tutto il mondo.

Con l’incremento della loro popolarità è aumentata anche la loro notorietà sui social, tanto che a Palazzo si cerca un nuovo social media non solo dalla grande esperienza e capacità: il nuovo addetto alla gestione dei profili online dei duchi dovrà essere una persona leale e riservata.