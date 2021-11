Arriva un divieto per il Principe Harry. Dopo il suo addio alla Royal Family, la sua figura è sempre più nell’angolo.

Harry sempre più nell’angolo? Dopo l’addio alla Royal Family la figura del Duca di Sussex è sempre più marginale nella vita di corte, se non per dare preoccupazione e ansietà tra i Windsor. I suoi continui colpi di scena al fianco della moglie Meghan in questi mesi hanno acceso il gossip di tutto il mondo e fatto tremare in innumerevoli occasioni i parenti.

Dall’intervista bomba ai microfoni di Oprah Winfrey, alle accuse di razzismo, ai progetti con Netflix e non da ultimo a un’imminente autobiografia bomba del Duca, tanti i comportamenti di Harry e Meghan che hanno fatto saltare il tappo della famiglia reale.

Nervosismi che hanno portato a un no secco alla richiesta della coppia di battezzare la secondogenita Lilibet Diana a Londra, davanti alla Regina. Tutto questo non ha fatto che aumentare le tensioni tra i reali, portando a incomprensioni e malcontenti. Una nuova decisione da Palazzo ha toccato nel vivo il Duca Ribelle che ha dovuto così incassare un duro colpo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Royal Family, grande preoccupazione per il Principe Carlo: quella minaccia lo fa tremare

Harry, pesante divieto: smacco totale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prince Harry (@princeharryofengland)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Royal Family, gesto spiazzante: Harry e Meghan incassano un duro colpo

Dalla Royal Family arriva un pesante divieto nei confronti di Harry. In occasione dell’importante evento in programma il prossimo 11 novembre, il Veterans Day, il Duca non potrà indossare l’uniforme da militare.

Per l’attesa festa federale statunitense dedicata ai veterani militari è stato chiesta la partecipazione al Sussex per premiare cinque persone che portano cicatrici emotive derivanti dall’esperienza sul fronte.

Da Palazzo è arrivato tuttavia l’ordine di non presenziare alla manifestazione con l’uniforme: una decisione dettata dal suo addio da Londra e dalla conseguente perdita di tutti i suoi titoli militari.

Il suo look dovrà così essere composto solo dalla cravatta nera anche se potrà indossare sulla giacca le sue quattro medaglie, ma solo durante il gala previsto il giorno prima.

Intanto in questi giorni l’esperto reale Andrew Morton avrebbe espresso il suo punto di vista sull’addio del Duca e di Meghan dalla Royal Family, affermando come secondo lui è stata solo una mossa anticipata. Il Principe Carlo avrebbe infatti fatto in modo di metterli in una posizione minore, per snellire la monarchia.