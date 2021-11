Zodiaco, i segni che non sanno mai scegliere: sempre incerti e dubbiosi

Alcune persone sembrano non riuscire a prendere decisioni, di qualunque natura esse siano. Scopriamo quali segni zodiacali risultano essere i più incerti su pressoché qualsiasi cosa

“Non lo so”, una frase pronunciata costantemente da chi non riesce mai a scegliere, qualsiasi sia il contesto o la situazione. Dalle decisioni più importanti a quelle più superficiali, alcune persone trovano sempre il modo di prendere tempo e di non giungere alla conclusione necessaria. Secondo gli astrologi questa caratteristica è tipica di alcuni segni zodiacali, accumunati da un’indecisione quasi patologica. Incerti e dubbiosi, possono apparire come persone con le idee poco chiare o come individui che ripongono poca attenzione a quello che accade intorno a loro. Scopriamo quali sono i segni coinvolti.

I segni zodiacali più indecisi: non hanno mai una risposta pronta

Tra i segni che appaiono più indecisi troviamo l’Ariete che il più delle volte attenderà di ascoltare l’opinione di tutti prima di prendere una decisione. Non sarà mai il primo a farsi avanti e a dire la sua, preferendo restare sul vago dinnanzi a richieste specifiche. In questo modo potrebbe però risultare un eterno indeciso o una persona che preferisce nascondersi dietro decisioni altrui.

Poi troviamo il segno del Cancro, considerato uno dei più dubbiosi dello Zodiaco. Le persone nate sotto questo segno sentono la necessità di prendere in considerazione tutte le possibili opzioni, finendo per dilungare i tempi. Non riusciranno mai a decidere qualcosa su due piedi, in maniera spontanea e immediata. Piuttosto cercheranno di valutare tutte le possibilità. Peccato che le persone non possano aspettarli in eterno.

Lo stesso vale per la Bilancia che, volendo vivere in un perfetto equilibrio, valuterà tutti gli aspetti negativi e positivi di una situazione prima di esprimere la propria opinione. Questo significa che non avrà una risposta precisa fino a quando non terminerà il processo di analisi, che potrebbe richiedere parecchio tempo.

Infine troviamo i Pesci che vivono perennemente con la testa fra le nuvole sognando una realtà che spesso non corrisponde al mondo circostante. Proprio per questo modo di vedere le cose le persone nate sotto questo segno tenderanno a non impuntarsi e a lasciar piuttosto spazio a varianti. Per loro le cose non sono mai bianche o nere e le numerose sfumature li portano a non avere delle idee chiare su molti aspetti della vita. Preferiscono invece lasciarsi trasportare dagli eventi.