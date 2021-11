Serie B, rossi e polemiche in Cittadella-Pisa: risultati e classifica aggiornati

Si è conclusa la 12ª giornata del campionato di Serie B 2021/22: i risultati delle partite e la classifica del torneo cadetto.

Con le partite che si sono disputate ieri è terminata la 12ª giornata del campionato di Serie B 2021/22.

Il dodicesimo turno del torneo cadetto si è aperto venerdì 5 novembre con la vittoria della Reggina in casa del Cosenza per 0-1. Decisivo il gol di Adriano Montalto al 55′.

Nella giornata di sabato 6 novembre successo del Como sul Perugia per 4-1. In rete per i padroni di casa Antonino La Gumina al 7′, Alberto Cerri su rigore al 15′, Alessandro Bellemo al 18′ e Matteo Solini al 28′. Per gli ospiti realizzazione da parte di Manuel De Luca al 48′.

Pareggio tra Cremonese e SPAL per 1-1. Al vantaggio dei padroni di casa, siglato da Cristian Buonaiuto al 33′, ha risposto Federico Melchiorri per gli ospiti al 44′.

L’Ascoli ha conquistato i 3 punti battendo il Vicenza per 2-1. In gol per i marchigiani Federico Dionisi al 20′ e raddoppio con l’autogol di Riccardo Brusco al 43′. Rete da parte di Davide Diaw per i veneti al 62′.

Vittoria della Ternana sul campo dell’Alessandria per 0-2 grazie alla doppietta di Alfredo Donnarumma al 15′ e al 42′.

Successo di misura del Brescia sul Pordenone per 1-0. A decidere la partita la rete di Stefano Moreo al 77′.

Larga vittoria esterna da parte del Frosinone sul Benevento per 1-4. In gol per i ciociari Karlo Lulic, al 35′ e al 45+3′, Gabriel Charpentier al 50′ e Emanuele Cicerelli al 75′. Per i sanniti, in dieci dal 25′ per via dell’espulsione di Kamil Glik, rete da parte di Giuseppe Di Serio al 78′.

Nella giornata di ieri, domenica 7 novembre, il Lecce ha ottenuto 3 punti battendo il Parma con un netto 4-0. Per i salentini tripletta di Massimo Coda, in gol al 16′, al 31′ su rigore e al 44′, e rete di Gabriel Strefezza al 37′.

Pari tra Crotone e Monza per 1-1. Ospiti avanti con la rete di Andrea Colpani al 17′, a cui ha risposto Godfred Donsah per i padroni di casa all’86’.

Infine quella che è stata probabilmente la partita che ha fatto più parlare di sé nel corso di questo turno del campionato cadetto. Stiamo parlando della sfida tra Cittadella e Pisa, vinta dai veneti per 2-0 grazie alle realizzazioni da parte di Mirko Antonucci al 47′ e Enrico Baldini al 90+1′.

A far discutere sono stati i 3 cartellini rossi che hanno fatto terminare la partita agli ospiti in otto uomini. Espulsi Adam Nagy al 39′, Idrissa Touré al 59′ e Lorenzo Lucca al 68′ per doppia ammonizione.

Serie B, i risultati delle partite della 12ª giornata di campionato

Cosenza-Reggina 0-1

Alessandria-Ternana 0-2

Ascoli-Vicenza 2-1

Como-Perugia 4-1

Cremonese-SPAL 1-1

Brescia-Pordenone 1-0

Benevento-Frosinone 1-4

Lecce-Parma 4-0

Crotone-Monza 1-1

Cittadella-Pisa 2-0

La classifica dopo la 12ª giornata del campionato cadetto

Brescia 24

Lecce 23

Pisa, Reggina 22

Frosinone 21

Benevento, Como, Cremonese, Cittadella 19

Ascoli, Monza 18

Perugia 17

Ternana, Parma 16

SPAL, Cosenza 14

Crotone, Alessandria 8

Vicenza 4

Pordenone 3