Standing ovation di fuoco a premiare la vista mozzafiato e la delicatezza della conduttrice. Lucilla Agosti è la nuova Brigitte Bardot.

Capelli biondi, occhi chiari ed un fascino irresistibile, la conduttrice toscana classe 1978, Lucilla Agosti, in seguito alla pubblicazione del suo ultimo scatto dalla sensualità romantica, verrà subito paragonata dai suoi fan all’attrice francese, Brigitte Bardot.

Il temperamento dell’icona di bellezza rappresentata dalla Bardot ha emozionato e fatto sognare un’intera generazione, divenuta celebre per aver dato vita ad un elettrizzante mix di innocenza e ribellione. Nella mattinata di oggi tali caratteristiche, con l’aggiunta di una “vista spettacolare“, verranno forse inconsapevolmente riprese dalla stessa Lucilla. L’ex opinionista de “L’Isola Dei Famosi” e conduttrice di “Borghi ritrovati – Una sfida per una nuova vita“, sarà difatti per tal motivo travolta da un’intensa standing ovation.

“Troppo caldo in quella casa…” Lucilla Agosti come Brigitte Bardot la vista è spettacolare – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

“Quando pulire i vetri diventa la tua unica ragione di vita” scriverà ironicamente in didascalia al suo ultimo post su Instagram la conduttrice, mostrandosi nella sua forma migliore e come se fosse appena uscita da un frame cinematografico appartenente ad un’altra epoca.

“Nessun alone sulla tua bellezza” e non vi è alcun dubbio. Quella della bellissima Lucilla si dimostra come una sensualità da togliere il fiato. Nel frattempo però, qualcun altro dei suoi fan, affermerà istintivamente: “troppo caldo in quella casa…” osando, e forse senza un reale obiettivo, mettere le basi per un’ulteriore ed accattivante riflessione.

“Un raggio di sole che entra dalla finestra” ed una vista a 360° dall’alto sui colori della stagione autunnale che si appresta sempre più a dare il suo benvenuto all’inverno. Eppure le basse temperature non sembrano avere alcun potere su di lei, che sfoggerà per l’occasione casalinga un meraviglioso miniabito in verde scuro dalla texture floreale.