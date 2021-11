L’ex tronista ha rivelato di aver rischiato la vita in seguito a un’esperienza estrema alla quale aveva preso parte. Tutti i dettagli su quanto accaduto

Il pubblico lo ha conosciuto tramite le sue partecipazioni a Temptation Island e Uomini e Donne, ma nella vita quotidiana lui è un modello e un insegnante di fitness. Proprio la sua passione per l’attività sportiva lo ha portato a decidere di partecipare a un’esperienza piuttosto estrema. Per la prima volta ha rivelato come abbia rischiato la vita proprio in quell’occasione e lo ha fatto nel corso di un’intervista a RTL 102.5.

“Non respiravo più”, il terrificante racconto del protagonista di “Uomini e Donne”

Il protagonista di questa vicenda è Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne. Il giovane si è fatto conoscere all’interno del dating show di Maria De Filippi dal quale uscì insieme alla sua scelta, Veronica Burchielli. La loro storia terminò poco dopo la fine del programma e da allora Zarino ha continuato a dedicarsi ai social e agli impegni lavorativi.

Dal fisico statuario e appassionato di fitness, ha spesso condiviso con i suoi followers i progetti che lo vedevano coinvolto. Tra questi anche un’esperienza estrema che ha deciso di provare ma che sarebbe potuta finire in tragedia.

Ai microfoni di RTL 102.5, Alessandro Zarino racconta di aver tentato di scalare l’Everest, insieme a un’azienda che fabbrica abbigliamento eco-sostenibile. Un evento che avrebbe dovuto sostenere la lotta contro i cambiamenti climatici ma che causato all’ex tronista una spiacevole avventura.

A circa sei mila metri di altezza Zarino ha iniziato a sentirsi poco bene, chiedendo subito l’intervento dei medici presenti. “Non riuscivo più a respirare” -racconta- “mi hanno dato l’ossigeno“. Un pronto intervento essenziale poiché l’influencer dichiara di aver rischiato l’arresto cardiaco.

Un’esperienza che ha inevitabilmente segnato l’istruttore di fitness che ha tentato di mettersi alla prova. Oggi Zarino sta bene e racconta l’avvenimento con il sollievo di chi è consapevole di aver rischiato la propria vita ma di esserne uscito illeso.