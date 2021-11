“Verissimo” è stato un successo, Silvia Toffanin ha invitato ospiti speciali e tra questi uno in particolare ha commosso il pubblico

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più seguite negli ultimi tempi, “Verissimo” con lei ha preso la piega giusta e i risultati si notano giorno dopo giorno. Il numero di ascolti e share sono in continuo aumento e i telespettatori non perdono occasione di seguire il programma dalle mille sfaccettature.

Per questa stagione gli appuntamenti settimanali sono raddoppiati e le sorprese non mancano mai.

“Verissimo”, il retroscena sul passato di Red Canzian

Red Canzian è stato uno degli ospiti in studio di domenica 7 novembre 2021, il cantante dei Pooh si è lasciato andare a racconti emozionanti arrivati dritti al cuore dei telespettatori e della Toffanin.

La padrona di casa ha mandato in onda un video riguardo alcuni momenti della vita dell’artista e una volta terminato ha affermato: “Vieni da una realtà molto umile”. Red Canzian ha risposto prontamente: “Eravamo poveri. Vivevamo in una casa molto umile, con gli affreschi, ma era data alle famiglie povere – ha spiegato – però è stata un’infanzia bellissima perché da piccolo hai la sensazione dell’amore, della felicità, non della povertà”.

Poi qualche parola su Stefano D’Orazio. Dopo un filmato inerente al gruppo, Red Canzian commosso ha affermato: “È una gioia vedere queste immagini ed è un dolore vedere Stefano che proprio in questi giorni un anno fa se ne è andato”. Poi ha aggiunto: “Col fatto che lui è andato via per me veramente si è chiusa questa storia. Non riuscirei a salire più su un palco che noi abbiamo costruito.

Per concludere, Red Canzian ha rivelato che una cosa che gli manca del suo amico è il sorriso. Il pubblico da casa e la Toffanin in studio si sono commossi per le belle parole.