“Tu non sei di questo mondo” Veronica Peparini, l’abito mini ti fa sognare e vedere oltre: seduzione palpabile – FOTO 

Veronica Peparini, la coreografa più amata appare sui social bellissima come sempre. I dettagli la rendono TOP.

Di Veronica Peparini si sa tanto, a parte quanto sia brava nella sua professione è facile capire come sia anche un’appassionata di moda. Ogni outfit che la coreografa propone per le dirette di “Amici”, il talent più longevo e seguito su Mediaset, è sempre perfetto. Tutto abbinato, ogni elemento acquista certamente valore, merito della sua personalità che rende ogni capo unico.

Sui social è molto seguita: i fans – ma anche le ammiratrici non scherzano – rimangono ammaliate dalle foto della ballerina e non perdono occasione per sottolineare la sua bellezza, a volte non senza cadute di stile (come chi di recente le ha consigliato di rifarsi la frangia perché sembrerebbe – a detta della follower – più giovane).

Veronica Peparini, passione mimetica: abito striminzito e super attillato

La foto appena postata è imperdibile: stile aggressive arricchito da tanta femminilità, è una delizia per gli occhi. Aderente, corto con tanto di volant sulla gonna e lo stile mimetico rende tutto più piccante. L’outfit evidenzia perfettamente la silhouette di Veronica mentre davanti allo specchio si concede una foto.

“Il vostro lavoro occuperà una parte rilevante delle vostre vite. E l unico modo per essere soddisfatti sarà’ fare un gran bel lavoro.& l unico modo di fare un gran bel lavoro è Amare quello che fate! (Steve Jobs)per me è così.. spero possiate farlo anche voi❤️” il messaggio di speranza con il quale intende diffondere positività sul web e dare fiducia al quasi milione di followers.

Un post che non è passato inosservato, tanti hanno risposto sostenendo che amano il loro lavoro, altri che sono in cerca di occupazione e attendono tempi migliori e poi c’è chi invece preferisce dare dei tributi alla bellezza senza tempo della Peparini.

Qualcuno si è spinto oltre adducendo come la professionista appartenga persino ad un altro mondo. In effetti la bellezza è fuori discussione: anche gli scatti più “improvvisati” – come questo sopra – le rendono perfettamente giustizia.