“Vite al Limite”. La grande gioia macchiata dalla più atroce delle notizie. Giovane donna distrutta

“Vite al Limite”. Il docu-reality racconta il processo di caduta e rinascita di persone affette da obesità patologica: ad aiutarle il dr. Younan Nowzaradan. La storia di Bettie Jo Elmore

“Vite al limite” su Real Time, canale 31, racconta l’incredibile viaggio intrapreso da persone patologicamente obese con l’intenzione di perdere i numerosi chilogrammi in eccesso per ritrovare benessere e salute. Seguite dalle cure del dottor Nowzaradan durante ogni fase del loro percorso, affrontano difficilissime prove mostrate nel docu-reality che, in lingua originale, si intitola “My 600 lb life”, ossia “La mia vita a 300 kg”.

Protagonista della quarta puntata della terza stagione del programma è Bettie Jo Elmore, originaria di Potosi, nello stato del Missouri, che all’età di 24 anni era arrivata a pesare ben 297 kg.

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine ha fatto Bettie Jo Elmore

La ragazza si è trasferita Houston (Texas) insieme a suo marito Josh, in cerca di aiuto da parte del chirurgo bariatrico Younan Nowzaradan e della sua equipe. Il percorso di guarigione di Bettie Jo Elmore è stato ben diverso rispetto a quello degli altri partecipanti di “Vite al limite”, caratterizzato da due stop importanti.

I progressi sono stati interrotti, infatti, in seguito alla scoperta di una gravidanza. Tuttavia, in concomitanza di questa bella notizia ne è arrivata un’altra nefasta, una diagnosi davvero tremenda: una grande massa tumorale presente nella sua colonna vertebrale avrebbe potuto portarla alla paralisi.

Bettie Jo Elmore aveva come priorità il benessere del bambino. Solo dopo la nascita del piccolo Preston, avvenuta nel 2016, ha deciso di rimettersi in carreggiata e riprendere il suo cammino verso il raggiungimento del peso forma.

Fortunatamente, si è scoperto successivamente che il tumore di cui era affetta era benigno, ma lo stress accumulato ha decretato problemi psicologici e tensione tra Bettie e il marito Josh. A quanto pare, sono riusciti a superare tutti gli ostacoli e continuano a essere una coppia molto innamorata.

Bettie Jo non aggiorna i suoi canali social da tempo. Le ultime immagini condivise sul web la vedono decisamente dimagrita e circondata dall’amore della sua famiglia. É probabile che stia ancora continuando il suo viaggio fino al raggiungimento dell’obiettivo per cui ha lavorato tanto.